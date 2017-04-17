Galatasaray, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile Fenerbahçe derbi maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi teknik direktör Igor Tudor'a sürpriz doğum günü kutlaması hazırlayan sarı-kırmızılılar, 16 Nisan Pazar günü 39 yaşına giren Tudor'un doğum gününü pasta keserek kutladı. Igor Tudor'a doğum günü pastasını takım kaptanı Selçuk İnan ikram etti.