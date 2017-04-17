Galatasaraylı futbolcular, Teknik Direktör Igor Tudor'un doğum gününü antrenman öncesinde kutladı. Galatasaray, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile Fenerbahçe derbi maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi Teknik Direktör Igor Tudor'a sürpriz doğum günü kutlaması hazırlayan sarı-kırmızılılar, dün 39 yaşına giren Tudor'un doğum gününü pasta keserek kutladı. Igor Tudor'a doğum günü pastasını takım kaptanı Selçuk İnan ikram etti.



(İHA)