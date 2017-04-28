İğne ve İpliğin Dansı Kanaviçe" Sergisi

Malatya'da İğne ve ipliğin dansı kanaviçe" konulu sergi açılışı yapıldı.



Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan ve Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen "İğne ve İpliğin dansı kanaviçe" sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Malatya Park AVM gerçekleştirilen serginin açılışına Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Sayın, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk, Malatya Park AVM Yönetim kurulu Başkan yardımcısı Mehmet Kavuk, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan"ın eşi Hafize Gürkan İl Emniyet Müdürü Ömer Ural'ın eşi Kadriye Urhal ve vatandaşlar katıldı.Açılış konuşmasını yapan kurs hocası Özlem Solmaz, "Kültürel mirasımız olan kanaviçenin yaşatılması ve yeni kuşaklara aktarılması için açtığımız bu sergi 3 gün süre ile açık kalacak" dedi. Malatya Park AVM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk ise sergide emeği geçenlere teşekkür etti. Hafize Gürkan ise hanımlara tavsiyelerde bulunarak, "Bu işi kendime arkadaş edinin sizlere tavsiye Evinizde boş olduğunuz zamanlarda oturun böyle güzelliklerle vakit geçirin" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından serginin açılışı, katılan protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Sergide yer alan el emeği göz nuru çalışmalar ise, sergiyi gezenler tarafından büyük beğeni topladı. - MALATYA