Igmg Genel Başkanı Kemal Ergün

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları (İGMG) Balkanlar Bölgesi Şubesince "Avrupalı Müslümanların Sorunları ve Perspektifleri" konulu konferans düzenledi.



İGMG Balkanlar Bölgesi Şubesindeki konferansa, İGMG Genel Başkanı Kemal Ergün ve teşkilat üyeleri ile Türk kurumlarında çalışanlar katıldı.



Ergün, konferans öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balkanlar, Avrupa, Avustralya, Kanada ve Afrika dahil olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösterdiklerini belirtti.



Özellikle son dönemlerde İslam karşıtı söylemlerin, siyasi bir argüman olarak kullanılmasından dolayı Avrupa'da Müslümanlara yönelik ciddi baskılar olduğunu vurgulayan Ergün, Avrupalı siyasilerin Müslüman karşıtı söylemleri çok ciddi anlamda kullanmasının ırkçı partilere prim verilmesine yol açtığını dile getirdi.



Ergün, özellikle Orta Doğu'da yaşanan radikal gelişmelerin İslam'a mal edilmesinin Avrupa'daki toplumda yansımaları olduğunu ifade ederek, bu nedenle özelde Müslümanlara, genelde de azınlıklara karşı bir korku oluştuğunu söyledi.



"Kültür, dil ve dine sahip çıkmak çok önemli"



Müslümanların sorumluluklarına değinen Ergün, "İnsan yetiştirmemiz, kendimizi anlatmamız, bu konuda ihtisas kurumları oluşturmamız, iletişimde olabilmemiz, yetişmiş insanlarımızı toplumun bütün katmanlarına sokabilmemiz ve hayatın bütün alanlarında olabilmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.



Ergün, Avrupa'daki insanların büyük bir kısmının Müslümanlar ve göçmenlere sağduyuyla yaklaştıklarını da gözlemlediklerini kaydederek, bu insanlarla iletişime geçmenin önemli olduğuna dikkati çekti.



Balkanlar'daki Müslümanların özellikle Osmanlı dönemindeki ortak yaşam tecrübesinin insanlık tarihine örnek teşkil ettiğine bildiren Ergün, aşırı milliyetçi ve ırkçı söylemlerin artmasının Müslümanları o dönemde de ötekileştirdiğini belirtti.



Ergün, Balkanlar'da din bağlamlı bir savaş olmadığını dile getirerek, savaşın ırkçılık nedeniyle başlayıp dine sirayet ettiğini anlattı.



Kültür, dil ve dine sahip çıkmanın önemine dikkati çeken Ergün, "Bu değerlerimize sahip çıktığımız müddetçe ve dinimizden almış olduğumuz hoşgörüyü bütün insanlara kucaklattığımız taktirde, buradaki uyumumuz, buradaki iletişimimiz daha güçlü olacaktır." diye konuştu.