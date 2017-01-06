İgm Ocak Ayı Toplantıları Sona Erdi

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Ocak ayı çalışmaları gerçekleştirilen 5. oturum ile sona erdi.



İGM Başkanı Salih Sel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda çok sayıda gündem ve gündem dışı madde görüşülerek karara balandı. Meclis gündemine gelen çok sayıda gündem dışı konu görüşülmek ve karar verilmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.



Toplantıda ayrıca Başkan Sel, kentte dün meydana gelen yangında hayatını kaybeden 18 aylık bebeğin ailesine de başsağlığı dileklerini iletti. - AFYONKARAHİSAR