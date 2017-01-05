İgm Ocak Ayı Toplantıları Devam Ediyor

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Ocak ayı toplantıları bugün gerçekleştirilen 4. oturum ile devam etti.



İGM'nin Ocak ayı toplantılarının 4. birleşimi İGM Başkanı Salih Sel başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülürken, komisyonlardan gelen raporlar okunarak karara bağlandı. Oturumda görüşülen ilk olarak, İl Özel İdaresi yol ağında bulunan Yeşilçiftlik-Sultandağı arası 1,3 kilometre asfalt yol ile Yeşilçiftlik 1,3 kilometre asfalt yolun, İl Özel İdaresi yol ağından çıkartılarak ilgili belediyelere devredilmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşüldü. Gündemin bir diğer maddesi olan İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü'nün 2016 yatırım programında bulunan ancak yapımı gerçekleştirilemeyen işlerin 2016 yatırım programından çıkartılması konusundaki komisyon raporlarının görüşüld - AFYONKARAHİSAR