İgeder Öğretmen Akademisi Nevşehir'de Eğitim Verecek

Nevşehir Gönüllü Eğitimciler Derneği (NEVGEDER) tarafından Gönülü Eğitimciler Derneği (İGEDER) öğretmen akademi faaliyetleri kapsamında bir dizi çalışma yapılacak.



İGEDER Eğitici Formatörlerince Nevşehir genelindeki yönetici ve öğretmenlere 26 Şubat 2017 tarihinde Damat İbrahimpaşa Ortaokulunda etkinliklerle değerler eğitimi, iletişimde beden dili, etkili sunum teknikleri, liderlik ve takım yönetimi, akıl ve zeka oyunları eğitimi, çözüm odaklı koçluk, sosyal medyanın etkili kullanımı, etkili sınıf yönetimi, atölye çalışmaları tarzında ücretsiz olarak farkındalık eğitimleri verileceği açıklandı.



NEVGEDER başkanı Serhat Uluer, Nevşehir'imize ve bu şehrin manevi mimarları saygıdeğer öğretmenlerimize katkı sağlamaktan onur duyacaklarını belirterek. İlimiz genelindeki ilçeler dahil her tür ve derecedeki okullarımızda görev yapan eğitimlere katılmak isteyen öğretmenlerimizin isimlerini ve katılmak istedikleri en fazla 2 eğitimi okul müdürlüklerimize gönderilen yazıdaki forma işlenmesi yeterli olacaktır dedi. - NEVŞEHİR