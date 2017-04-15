Iğdır Yaralı Şahin Tedavi Edilecek

Yaralı şahin tedavi edilecek



Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin, tedavi altına alındı. Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, soğuktan yorgun düşen şahinin tedavi ve beslenme sonrası doğaya bırakılacağını söyledi.



-Kafesteki şahin



-Mete Türkoğlu'nun açıklaması



(KJ: Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)



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(Tür: Yurt)