Iğdır Motosikleti Ile Ağaca Çarptı ve Öldü

Iğdır'ın Topçular Mahallesindeki Valiyolu Sokakta, motosikleti ile ağaca çarpan Taner Taştan başında kask olmadığı için 17 yaşında hayata veda etti.



Trafik kazası bugün Valiyolu Sokakta meydana geldi. Motosikleti ile seyreden Taner Taştan direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı ve başını ağaca çarptı. Ağır yaralanan Taner Taştan, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtaramadı ve öldü. Polis caddeyi trafiğe kapatarak olay yerinde inceleme başlattı. Görgü tanıkları Taner Taştan'ın başında kask olmadığını, bu yüzden hayatını kaybettiğini bildirdiler. Olay yerine gelen gencin anne ve babası sinir krizi geçirdi. Iğdır belediyesi cenaze arabasına konulan Taştan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna götürüldü.