Iğdır Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Iğdır merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Iğdır Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Iğdır merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Iğdır merkezli olarak 5 kentteki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

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