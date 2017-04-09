Iğdır Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Iğdır merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Iğdır merkezli olarak 5 kentteki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.