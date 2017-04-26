Iğdır'ın Maskotu: Gri Balıkçıllar

HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır şehir merkezindeki asırlık çınarlara yuva yapan gri balıkçıllar, vatandaşların ve fotoğrafçıların ilgi odağı haline geldi.



Her yıl havaların soğumasıyla göç eden ve kente ilkbahar döneminde geri dönerek Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki asırlık çınar ağaçlarında bulunan yuvalarına yerleşen gri balıkçıl kuşları, yaklaşık 6-7 ay boyunca şehirden ayrılmıyor.



Her bir ağaçta koloni halinde yaşayan gri balıkçıllar, burada yumurtlayıp yavrularını büyüttükten sonra yeniden sıcak bölgelere göç ediyor. Bu sıralar il merkezindeki çok sayıda binanın çatısında ya da ağaçlardaki yuvalarında gözlemlenen gri balıkçıllara gerek vatandaşlar gerekse fotoğrafçılar yoğun ilgi gösteriyor. Şehrin adeta maskotu haline gelen balıkçıllar, insanlarla bir arada yaşamlarını sürdürüyor.



Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gri balıkçılların 175-195 santimetre kanat genişliğine sahip olduğunu belirtti.



Bu kuş türünün uygun buldukları alanlarda yıl boyu kalabildiğine değinen Türkoğlu, uzun gagalarıyla sığ sularda balık veya kurbağa avlayarak beslenen balıkçılların, Iğdır için güzel bir görsel oluşturduğunu söyledi.



Türkoğlu, Iğdır Ovası'nın göçmen kuşlar için birçok ihtiyacı karşıladığını bildirerek, çok sayıda kuş türünün ovada yaşamlarını sürdürdüğünü kaydetti.



Doğa fotoğrafçısı Abbas Aras da bahar aylarında birbirinden farklı türlerin göç ettiği Aras Ovası'nda renk cümbüşü yaşandığına işaret ederek, "Doğada balıkçıl fotoğrafı çekmek için sabırla beklememiz gerekiyor ama en ufak bir şüphe duyduğu anda kaçıyor. Durum böyle olunca şehir içinde yaşamaya başlayan balıkçılları görüntülemek daha kolay oluyor, üstelik ürkmüyorlar. Yaşadıkları ağaçların çevresinde bulunan binalardan bu kuşların günlük yaşantılarını görüntüleyebiliyoruz." dedi.