Iğdır'ı "Taş Köftesi" Temsil Ediyor

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olarak gösterilen EMITT Fuarı'nda, Iğdır'ı "taş köftesi" yemeği temsil ediyor.



Türkiye'den farklı illerin ve çeşitli dünya ülkelerinin stant kurduğu fuarda birbirinden farklı yöresel giyecekler, lezzetler ve oyunlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



26-30 Ocak tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak olan EMITT Fuarı'nda Iğdır'a özgü olan taş üstünde tokmakla dövülerek 5 tür bitki ve baharatla harmanlanan "taş köftesi" ziyaretçilere sunuluyor.



Fuarda, Iğdır Merkeze bağlı Melekli beldesinden gelen kadınlar tarafından hazırlanan taş köftesi, 2 bin 600 konuğa ikram edildi.



Melekli Belediye Başkanı Ali Varol, 16 kadının el birliğiyle hazırladığı taş köftesini, Iğdır standını ziyaret eden konuklara ikram ettiklerini söyledi.



Taş köftesi yemeğinin Iğdır'ın kültürel zenginlikleri arasında yer aldığını belirten Varol, AA muhabirinin yaptığı açıklamada, "Köftenin en büyük özelliği mandanın but kısmından alınan et, Ağrı Dağı eteklerinden alınan volkan taşının üzerinde tokmakla dövülerek elde edilen kıymadan yapılması. Kadınlarımızın ellerinde dövülerek hazırlanan köfte, reyhan, kekik, aşotu, maydanoz, lapa ve baharatlarla harmanlanarak hazırlanıyor." diye konuştu.



Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman da Iğdır yöresine özgü birçok yemek çeşidinin olduğunu belirterek, "Fuarda Iğdır'ın folklorunu, tarihi mekanlarını tanıtmakla birlikte yöresel yemeklerimizle de konuklarımızı ağırlıyoruz." dedi.