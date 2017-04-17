Iğdır Hayır Çıkan Iğdır'da Ak Parti, Ülke Başarısıyla Sevindi

Hayır çıkan Iğdır'da Ak Parti, ülke başarısıyla sevindi



HAYIR oylarının yüzde 65.2 olduğu Iğdır'daki Ak Partililer, elde edilen ülke başarısıyla sevindi.



Halk oylaması sonuçlarının netleşmesin ardından AK Partililer, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplandı. Davul- zurna eşliğinde halay çeken partililer ve çok sayıda kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehinde slogan attı. Düzenlenen etkinliğe katılan AK Parti il Başkanı Ahmet Tutulmaz, halka teşekkür etti. Kutlama ardından otomobillerle şehir turu atıldı.



Iğdır'da 34.2 oy toplayan Ak PartiIilerin kutlama yapması, sosyal medyada eleştiri konusu oldu. "Neyin kutlamasını yapıyorsunuz?" diyenlere Ak Partililer, "Ülke genelinde elde edilen başarıyı kutluyoruz" yanıtı verdi.