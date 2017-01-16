Iğdır-Erzurum Karayolunda Yoğun Sis

Erzurum karayolunda oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.



Iğdır-Erzurum karayolunda etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, trafik ekipleri ise, sis ve buzlanmaya karşı uyarıda bulundu.



Öte yandan, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde ise sisten dolayı güzel görüntüler oluştu. - IĞDIR