Iğdır, Emıtt Fuarına Selçuklu Kervansarayı'nı Taşıdı

Iğdır, dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olarak gösterilen 21. EMITT Fuarında Selçuklulardan kalma Ejder Kervansarayı ile tanıtılıyor.



Türkiye'den farklı illerin yanı sıra çeşitli dünya ülkelerinin de stant kurduğu fuarda birbirinden farklı yöresel giyecek, lezzet ve oyunlar gelenlerin beğenisine sunuldu.





TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan EMITT Fuarında, Iğdır da Selçuklu medeniyetine ait Ejder Kervansarayı, Ağrı Dağı, Iğdır halk eğitim merkezinde kursiyerlerin yaptığı Karabağ motifli kilim, yöresel Iğdır bebekleri, leylek teması, yöresel yemek taş köfte ile ziyaretçilerini ağırlıyor.



Fuarda Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından kurulan stantta sanal ortam da ziyaretçiler tarihi Ejder Kervansarayını 3 boyutlu olarak gezme fırsatı buldu.





Iğdır Kültür ve Turizm Müdürü Osman Engindeniz fuarda AA muhabirine yaptığı açıklamada şöyle konuştu:



"Fuarda bu yıl daha hareketli daha kalabalık ziyaretçi gelmektedir. İstanbul'da kar yağışının etkili olması ziyaretçileri pek fazla etkilemediğini görmekteyiz. Biz bu yıl Ejder Kervansarayı ve Ağrı Dağı temalı standımızı kurduk. Çok mutluyuz. Gelen ziyaretçi sayısı fazla. Burada hem kültürel değerlerimizle, folklorumuzla, yöresel yemeklerimizle misafirlerimizi ağırlıyoruz."