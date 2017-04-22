Iğdır Devlet Hastanesi Bahçesi Yeşilleniyor

Iğdır Devlet Hastanesi Başhakemi Dr. Nevruz Erez başkanlığında ağaç dikim çalışmaları, hastane bahçesi içindeki özel olarak ayrılan alanda yapıldı.



Iğdır Devlet Hastanesi Başhakemi Dr. Nevruz Erez, Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Taner Tazegün ve hastane yönetimi ile birlikte ağaçlandırma yapıldı.



Iğdır Devlet Hastanesi Başhakemi Dr. Nevruz Erez, hastane bahçesine birçok yeni fidan dikimi yapıldığını belirterek, "Hastane bahçesinde kurumuş fidanları çıkartıp yerine yeni fidanlar diktik. Yeşil Iğdır'a yakışır yeşil bir hastane bahçesi yapmak için Taner beyden de fikir ve yardım aldık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Halkımızın gözüne ve gönlüne hitap edecek yeşil oturma alanları yapmaya da hız vereceğiz" dedi. - IĞDIR