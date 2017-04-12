Iğdır'daki Fetö Operasyonları

Iğdır'da FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 816 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.



Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi verildi.



Açıklamada, "Darbe teşebbüsünün yapıldığı 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, aralarında hakim, cumhuriyet savcısı, vali yardımcısı, rektör ve kaymakamların da bulunduğu 816 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmış, 248 şüpheli hakkında tutuklama, 131 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.



Ayrıca, yürütülen soruşturmalar kapsamında 421 şüpheli hakkında 152 iddianame düzenlendiği ve bu iddianamelerin Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği belirtildi.