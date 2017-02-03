Iğdır'da Yangın Korkuttu

Iğdırlı Turizm Otobüs firmasına ait bilet satış ofisinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.



Yangın, dün saat 21.30'da merkez Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Iğdırlı Turizm bilet satış ofisinde meydana geldi. Ofisin göreviler tarafından kapatılmasından yarım saat sonra çıkan yangına İtfaiye ve Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA müdahale etti. Yangın, çevreye sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Çevredeki Mobese kameraları incelemeye aldındıı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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