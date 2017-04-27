Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 6 şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak', bir şüpheli şahıs hakkında ise "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucu 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. - IĞDIR

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