Iğdır'da Uçak Seferleri İptal Edildi

Iğdır'da olumsuz hava şartları nedeniyle uçuk seferleri iptal edildi.



Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sisten dolayı yapılması planlanan Iğdır-Ankara ve Iğdır-İstanbul uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Uçak seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle yolcuların servis ile Kars Havaalanına götürülerek uçuşlarının oradan gerçekleştirileceği öğrenildi. - IĞDIR