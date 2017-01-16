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Iğdır'da Uçak Seferleri İptal Edildi

Iğdır'da Uçak Seferleri İptal Edildi

Iğdır’da olumsuz hava şartları nedeniyle uçuk seferleri iptal edildi.

Iğdır'da Uçak Seferleri İptal Edildi

Iğdır'da olumsuz hava şartları nedeniyle uçuk seferleri iptal edildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sisten dolayı yapılması planlanan Iğdır-Ankara ve Iğdır-İstanbul uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Uçak seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle yolcuların servis ile Kars Havaalanına götürülerek uçuşlarının oradan gerçekleştirileceği öğrenildi. - IĞDIR

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