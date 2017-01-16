Iğdır'da olumsuz hava şartları nedeniyle uçuk seferleri iptal edildi.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sisten dolayı yapılması planlanan Iğdır-Ankara ve Iğdır-İstanbul uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Uçak seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle yolcuların servis ile Kars Havaalanına götürülerek uçuşlarının oradan gerçekleştirileceği öğrenildi. - IĞDIR
Iğdır'da Uçak Seferleri İptal Edildi
Iğdır’da olumsuz hava şartları nedeniyle uçuk seferleri iptal edildi.
Iğdır'da olumsuz hava şartları nedeniyle uçuk seferleri iptal edildi.
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