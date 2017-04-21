Iğdır'da Turizm Haftası Etkinlikleri

Iğdır'da 'Turizm Haftası' kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde il genelinde yöresel yemek, resim ve Türk Halk Müziği ses yarışmaları düzenlendi. Müdürlük binası önündeki alanda düzenlenen etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program, Kafkas ve yöresel halk oyunları gösterileriyle devam etti.



Programda konuşma yapan Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, tarihi ve kültürü zengin olan Iğdır'ın daha iyi tanıtılması gerektiğine dikkat çekti.



Turizmin ülkenin kalkınmasına ve istihdama katkısının büyük olduğunu ifade eden Vali Alpman, "Bu manada turizm adeta bacasız bir fabrikadır. Biz neden devlet olarak turizme değer vermekteyiz ve değer vermek zorundayız? 3 ülkeye sınır olan Iğdır önemli bir tarihi geçmişe sahip, doğal güzellikler bakımından oldukça zengin bir ildir. Ancak tanıtım yetersizliği ve konaklama tesisi yetersizliği bakımından turizmden hak ettiği payı alamıyor. Bunun için Iğdır'ın zenginliklerini iyi tanıtmamız lazım." dedi.



Iğdır İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Engindeniz de konuşmasında Iğdır'ın birçok medeniyeti bağrında yaşattığını, burada çok köklü bir kültürün olduğunu belirtti.