Iğdır'da Terör Operasyonu

Iğdır'da bölücü terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Ekipler, C.A, Y.A, M.A. ve H.Ç'yi gözaltına aldı.



Şüphelilerin jandarmadaki sorguları devam ediyor.