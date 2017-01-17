Iğdır'da bölücü terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ekipler, C.A, Y.A, M.A. ve H.Ç'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki sorguları devam ediyor.
Iğdır'da Terör Operasyonu
Iğdır'da bölücü terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Iğdır'da bölücü terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
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