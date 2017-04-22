Iğdır'da Terör Operasyonu: 3 Tutuklama

Iğdır’da PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Iğdır'da Terör Operasyonu: 3 Tutuklama

Iğdır'da PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal paylaşım sitelerinde yapılan çalışma neticesinde 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' içerikli paylaşım yaptıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 6 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - IĞDIR

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