Iğdır'da Terör Operasyonu: 1 Tutuklama

Iğdır'da PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütünün propagandasını yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından aranmakta olan bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR