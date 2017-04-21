Iğdır'da Sigara Kaçakçılığı

Iğdır'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 6 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Iğdır'da sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, 6 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigara satışı yapan toplam 3 şahısa adli işlem yapıldığı öğrenildi. - IĞDIR