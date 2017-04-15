Iğdır'da Sigara Kaçakçılığı

Iğdır'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Iğdır'da sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigara satışı yapan toplam 4 şahısa adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi. - IĞDIR