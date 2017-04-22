Iğdır'da Şehir Merkezinde Temizlik Çalışması

Iğdır Belediyesi (TYP) 'Toplum Yararına Programlar' projesi kapsamında alınan 40 İşkur personeli ile birlikte şehir merkezinde temizlik çalışması yaptı.



Iğdır Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Güven, Başkan yardımcıları Abdullah Yücebaş, Evrim Turpçu ve proje koordinatörü Fatma Karadeniz ile birlikte şehir merkezinde temizlik çalışması yapıldı.



Konu ile ilgili açıklama yapan Iğdır Belediye Başkan vekili Hüseyin Güven, "Maalesef şehrimizin en büyük problemlerinden birisi çevre temizliği. Biz Iğdır Belediyesi olarak bu sorunun üstesinden gelebilmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Toplum Yararına Programlar projesi kapsamında İşkur'dan aldığımız personellerimiz ile şehir merkezinin hem temizlenmesi hem de halkımızda temizlik konusunda bir farkındalık oluşturulması için bugün genel bir temizlik çalışması yaptık. Fakat bu durum sadece belediyelerin tek başına çözebileceği bir sorun değil. Yapacağımız bu tür kampanyalar ile birlikte halkımız ve esnaflarımızda çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Çünkü bu sorunu ancak halkımızın çevre temizliği konusunda daha duyarlı olması ve bu konuda bize destek olması ile çözebiliriz. Daha temiz daha yaşanabilir bir şehir için elimizden gelen neyse bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Umuyorum ki bundan sonra halkımız şehrimizin daha temiz bir hale bürünmesi için daha duyarlı olacaktır" dedi.



Temizlik çalışması kapsamında Atatürk, Cumhuriyet ve İbrahim Bozyel Caddesinde bulunan yollar ve parklar çöplerden temizlendi. - IĞDIR