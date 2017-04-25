Iğdır'da Parklar Yenilenip Modern Konuma Getiriliyor

Iğdır Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler mahallelerde bulunan park çevresini panel çitlerle kapatmak üzere çalışmalara başladı.



Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, Mahallelerde ihtiyaç duyulan noktalarda yeni parklar oluşturulurken bir taraftan da mevcut parkları bakımdan geçirmeye ve yenilemeye devam ettiklerini belirtti. Başkan Yikit, "günümüzde tartışmasız kabul edilen en önemli olgulardan biri de kişi başına düşen yeşil alanların imkanlar ölçüsünde artırılmasıdır. Beton yapılarla griye bürünen güzel ilimiz estetik bir görünüm kazanması için belediyemizin yeşil alan çalışmaları hız kazandı. Ayrıca mahallelerde deforme olan parklarda bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Şehrimizde bir çok park mevcut. Zaman içerisinde bu parkların yıpranmış ve fonksiyonunu yitirdiğini tespit ederek yenileme çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız tamamlandığında parklarımızı yeniden şehrimize kazandırmış olacak ve vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebileceği alanlar haline getireceğiz. Parklarla bırakılacak gölgelikli banklar, kamelyalar, çöp kovaları, çatılı piknik masaları, çeşitli ahşap dış mekan oturma gurupları, ahşap sekizgen piknik masaları, çocuk oyun gurupları, tahterevalliler, salıncaklar, zıp zıplar, fitness gurupları için ihale çalışmalarımız devam etmektedir. Yeşil alanlarla kente nefes aldırmak için bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Kentimize yeşil ve estetik bir görünüm kazandırmak birinci hedefimiz olacak" dedi. - IĞDIR