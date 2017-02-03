Iğdır'da 'Öğrenci Buluşmaları' Etkinliği

Iğdır Müftülüğü tarafından "Öğrenci Buluşmaları" etkinliği kapsamında seminer düzenlendi.



Iğdır Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) görevlileri tarafından "Öğrenci Buluşmaları" etkinliği kapsamında Şehit Öğretmen Şevki Akgün Ortaokulunda "Doğruluğun Bize Kazandırdıkları" konulu bir seminer düzenlendi. Düzenlenen seminere öğrencilerin ilgi göstermesi Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) görevlilerince memnuniyetle karşılandı. - IĞDIR