Iğdır'da Muhtarların 13'ü Serbest Bırakıldı

Iğdır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 muhtardan 13'ü serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından Iğdır merkez ve köylerde düzenlenen PKK/KCK operasyonu kapsamında gözaltına alınan 14 muhtardan 13'ü tamamlanan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan bir muhtarın ise Iğdır Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - IĞDIR