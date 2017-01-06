Iğdır'da Keklik Operasyonu

Iğdır Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ile Tuzluca İlçe Emniyete Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bir otobüste yapılan aramada, İstanbul'a götürülmek üzere kahve kolisinde saklanmış 15 kınalı keklik ele geçirildi.



Iğdır Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğüne yapılan bir ihbar üzerine Tuzluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile düzenlenen operasyonda, bir yolcu otobüsü durduruldu.



Otobüste yapılan aramada kahve kolisinde gizlenmiş 15 kınalı keklik ele geçirildi.



El konulan kınalı keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Koruma görevlilerine teslim edildi.



Veteriner kontrolünden geçirilen ve kanat telekleri ile tüyleri kesik olan kınalı keklikler, tekrar uçma yeteneklerini kazanmaları amacıyla Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.



Olay ile ilgili gözaltına alınan M.K'ya 815 TL. idari para cezası ve 6 bin TL tazminat cezası verildi.



Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürü Mete Türkoğlu, yaptığı açıklamada, veteriner kontrolünden geçirilen kekliklerin koruma altına alındığını söyledi.



Türkoğlu, "Bu manada doğal hayatın korunmasında Şube Müdürlüğümüz ekiplerine her türlü desteği veren Valiliğimize, Kaymakamlıklarımıza, Emniyet Müdürlüğümüze ve Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ederim." dedi.