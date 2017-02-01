Iğdır'da Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı

IĞDIR (İHA) – Iğdır Devlet Hastanesinde ilk defa yapılan kapalı ameliyatla 72 yaşındaki Derviş Avcı'nın sol böbreğinde 3 santimetrelik taş alındı.



Iğdır Devlet Hastanesinde ilk defa yapılan kapalı böbrek taşı ameliyatı, Op. Dr. Serkan Yarımoğlu ve Op. Dr. Volkan Selmi tarafından gerçekleştirildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Iğdır Devlet Hastanesi Başhekim Nevruz Erez, oldukça başarılı bir ameliyat yapıldığını dile getirerek, "Genç hekimlerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonra vatandaşlarım bu tür ameliyatları hastanemizde kolay ve dikişsiz olabilirler. Yakında farklı branşlarda yeni hekimlerimizde göreve başlayacak. Halkımıza daha iyi hizmet vermek için elimizden geleni yapacağız" dedi.



Op. Dr Serkan Yarımoğlu ise, kapalı böbrek taşı ameliyatının sadece eğitim ve araştırma hastanelerinde yapıldığını belirtti. Yarımoğlu, "Ben ve arkadaşım Op. Dr. Volkan Selmi bundan sonraki ameliyatları burada yapabiliriz. Artık hastaların en yakın il olan Erzurum'a sevkli gitmelerine gerek yok. Oldukça başarılı bir operasyon oldu ve hasta birkaç gün içinde taburcu olabiliyor. Hastalar bu yöntemle hem uzun süreli yatışlardan hem de büyük geniş ameliyat izlerinden kurtulmuş oluyor. Hastalarımızı buraya bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Sol böbreğinde 3 santimetrelik taş alınan Derviş Avcı ise, 72 yaşında olduğunu ve uzun zamandır ağrı çektiğini belirterek, "Erzurum'da kimsem olmadığı için oraya ameliyat olmaya gidemedim. Buradaki doktorlar benimle çok ilgilendi ve emeklerini ödeyemem. Şimdi ağrı ve sızım yok, çok iyiyim. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - IĞDIR