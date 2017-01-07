Iğdır'da Güneş Elektriği Konferansı

Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 'Iğdır ve FV Güneş Elektriği' konulu konferans düzenlendi.



İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen konferansa, Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik il Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, güneş enerjisi kurmak isteyen santrallerin ve firmaların, proje tanıtım dosyalarıyla birlikte müdürlüğe başvurmaları gerektiğini belirterek, "Yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisiyle elektrik üretilmesi konusu, sağlıklı bir çevre temin edilmesi adına önem arz etmektedir. Dünyamız için sonsuz bir enerji kaynağı olan güneşin ilk doğuşunu gören il Iğdır'dır. Bu yönüyle güneş ilimizin tanıtım vesilesiyken, enerjiden tasarruf etmek adına büyük bir vesiledir. Iğdır İl Özel İdaresi adına yapılmış bir projenin ismi olan 'Güneş fatura istemez' sloganıyla, güneş enerjisinden her alanda kazanç elde edileceği aşikardır. Bu bağlamda Iğdır'ın gelişmesine katkı sağlamak için yüzümüzü güneşe dönmeliyiz. Bize bahşedilen bu nimetin kadrini bilmeliyiz" dedi.



'Iğdır ve FV Güneş Elektriği' konulu konferansı sunan SERKA Iğdır Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Burak Aydoğdu ise Iğdır'ın coğrafi ve topografik koşullarının güneş enerjisi yatırımına uygun olduğunu vurgulayarak, "Iğdır'ın 2 bin 600 saat yıllık güneşlenme süresi ve bin 636 kilowatt/m2-yıllık güneş ışıması ile yatırımların geri dönüş süresi ise ortalama beş yıl olarak hesaplanabilir. Bu konuda yatırımcı firmaların bundan yararlanabileceği ve hazırlamış olduğumuz rapor sayesinde Iğdır'a toplamda 40 MW gücünde FV Güneş Elektrik Tesisi kurulması sağlanarak şehre 40 milyon dolarlık yatırım çekilmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı. - IĞDIR