Iğdır'da 'Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar' Projesi

Iğdır Belediyesi tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliğince kabul gören "Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar" projesinin şubat ayında hayata geçirileceği belirtildi.



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, projenin hibe almaya hak kazandığını ve şubat ayında hayata geçeceğini belirtti. Murat Yikit, "Daha önce belediyemiz tarafından Yeraltı Çarşısının üstünde bir çadır kurulmuştu. Haftanın iki günü kurulan bu çadırda, özellikle mahallelerden gelen kadınlar kendi el emeklerini pazarlıyorlar. Bu çadırda yaptığımız gezilerin birinde böyle bir çalışma yapmamız gerektiğini gördük. Yapılan çalışmalar sonucunda 'Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar' projesi ortaya çıktı. Projemizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunduk. Avrupa Birliği hibe projeleri kapsamında destek almak için, bizim ile beraber bin 200 projeci müracaatta bulundu. Müracaatta bulunan bin 200 proje içerisinde bizim projemiz, seçilen 40 projenin içerisinde yer aldı. Projemizin öncelikli olarak tercih edilmesindeki sebeplerden bir tanesi de eğitim olmasıdır" dedi.



Kadınların çadırda el emeklerini sattığını ve geleneksel tarzda bu işi yaptığını ifade eden Yikit, "Bunu biraz daha geniş çerçevede değerlendirebilmek, pazar imkanı sunabilmek ve hem kendi ekonomilerine hem de kentin ekonomisine katabilmek anlamında, bir pazarlama eğitimi ve buna benzer eğitimlerden geçmesi daha sağlıklı olacağını değerlendirdik. Tabi kadınlarla birlikte, gençlerin ve özellikle üniversite mezunu olanların kendi iş imkanları ve alanlarıyla ilgili olarak bir eğitim almaları, belki ilerde mesleki yaşamlarında daha verimli çalışabilmeleri ve doğru tercih yapabilme noktasında kolaylık sağlayacağını düşünerek projemizin ana temasını eğitim olarak belirledik. Bakanlığa müracaatımızı 2014 yılında yapmıştık. Projemiz 2016 yılında onaylandı ve bakanlıkla sözleşmemizi imzaladık" ifadelerini kullandı.



Kurslarda şiş örgücülüğü, diksiyon, girişimcilik, iş ve sosyal hayatta iletişim, ev eksenli çalışma atölyeleri, temel bilgisayar okur yazarlığı ve bilgisayar kullanımı olacağını ifade eden Yikit, "Iğdır'da belediyemiz tarafından tahsis edilmiş olan emek pazarında geleneksel yöntemlerle el ürünlerini üretip satan 10 kadın, bakım sorumlulukları veya eğitimsizlik nedeni ile iş gücü piyasasına dahil olmamış 25 yaş üzeri 15 kadın, üniversitelerin veya meslek yüksekokullarının teknik bölümlerinden mezun olmasına rağmen işgücü piyasasına dahil olmamış 25 yaş üzeri 25 genç, belediyemiz bünyesinde ve bölgedeki kamu kurum kuruluşları ve STK'lar bünyesinde insan odaklı çalışmakta olan ve eğitim ihtiyacı olan 150 personel hedef grubumuzu oluşturmaktadır" şeklinde konuştu. - IĞDIR