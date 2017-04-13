Iğdır'da Gözaltına Alınan 14 Muhtardan 13'ü Serbest

IĞDIR'da PKK/KCK terör operasyonu kapsamında gözaltına alınan 14 muhtardan 13'ü serbest bırakıldı.



Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 Nisan günü merkez ve köylerde belirlenen adreslere operasyon yapıldı. PKK/KCK terör operasyonu kapsamında 14 köy muhtarı gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal, 91 tabanca fişeği, 5 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Muhtarlardan 13'ü tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğer 1 muhtarın işlemleri devam ediyor. - Iğdır