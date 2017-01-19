Iğdır'da Gıda Denetimi

IĞDIR (İHA) – Iğdır Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinasyonunda okul önlerinde öğrencilere satış yapan gıda işletmelerine ve seyyar satıcılara yönelik denetim yapıldı.



Denetimlerle ilgili açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Yolcu, "Okul önlerinde ve okul yakınlarındaki seyyar ve sabit işletmelerde özellikle öğrencilere yönelik yapılan satışlarda; gıdaların bozuk, günü geçmiş ve sağlığa zararlı olma ihtimali yüksek olduğundan, gelişme çağındaki çocuklarda daha etkili olması ve zehirlenmelere sebebiyet vermesinden dolayı denetimlerin aralıksız olarak yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu işletmelerden daha titiz davranmalarını, sağlığa uygun gıdalar satmalarını her denetimde talep etmekte ve uyarmaktayız. Okul çağındaki çocukların gıda zehirlenmelerine maruz kalmamaları için İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzün koordinesinde İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir" dedi. - IĞDIR