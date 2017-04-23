Iğdır'da Gedikli Şehitleri Anıldı

IĞDIR'ın Tuzluca İlçesi'ne bağlı Gedikli Köyü'nde, Ermeni çeteciler tarafından katledilen 96 şehit törenlerle anıldı.



Iğdır Azerbaycan Evi ile Kıbrıs Barış Harekatı Gaziler Derneği tarafından Gedikli Köyü'nde 1919 yılında Ermeniler tarafından katledilen şehitler için ana programı düzenlendi. Köyde ilk olarak, 2003 yılında yapılan kazı sonucunda ortaya çıkarılan toplu mezardan 96 kişinin cesedi çıkarılarak yapılan anıt mezarı ziyaret eden vatandaşlar burada şehitler için Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. Anıt önünde konuşan Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, sözde soykırım yalanları ile dünyayı kandıran Ermeniler'in 24 Nisan'de yine yalanları ile dünyayı meşgul edecerek Türk milletini suçlayacaklarını söyledi. Asıl katliamı yapan Ermeniler soykırıma uğrayanların ise Türkler olduğunu ifade eden Ünsal, şöyle dedi:



"1919 yıllarında Ermeni Çetecileri Taşnak ve Hınçak Komitecileri tarafından Gedikli, Hakmehmet ve Oba Köylerinde çoluk, çocuk, yaşlı, genç demeden yüzlerce Müslüman Türk insanını hunharca katletmişlerdir. Bu toplu mezarlar Anadolu'nun birçok yerinde mevcuttur. Oysa bir tek Ermeni mezarına rastlanmamıştır. Bu da gösteriyor ki asıl soykırımı yapan Ermenilerdir. Ermeni katliamına uğrayan Gedikli köyündeyiz. Bunun belgesi de buradadır."



Gedikli Köyü'nde Ermeniler'in katliamına maruz kalan kişilerin torunlarından biri olan Iğdır Kıbrıs Barış Hareketi Gazileri Derneği Başkanı İsmet Tağal da şunları söyledi:



"Bundan yaklaşık 80 ve 85 yıl önce bizlerin dedelerini, ninelerini Ermeni Çetecileri acımasızca öldürerek bu mezarlığa gömmüşlerdir. Ben ve Gedikli Köy halkı hiçbir zaman bu Ermeni zulmünü unutmuyacağız. Ermeniler, 'Ermenistan devleti kuracağız' diye Doğu Anadolu bölgesinde katliam yapmış önüne çıkan herkesi öldürmüşlerdir. Ermeniler bu köye gelmiş 96 kişiyi katletmişlerdir. 250 haneli köydekileri öldürmüşler. Diğer insanların akıbeti ise bilinmiyor. Bir köy yok edilmiştir. Ayrıca Ermeniler silahsız, masum insanları silahla değil hançerle bıçakla öldürmüşler ki silah sesi duyulup yardıma gelmesinler. Gedikli köyünde akrabalarımız Ermenilerce öldürülmüştür. Biz o günleri anlatır hep ağlarız."



- Iğır