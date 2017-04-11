Iğdır'da Fuhuş Operasyonu: 7 Tutuklama

Iğdır'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhşa teşvik, aracılık, yer temini, zorlama ve insan ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 10 şahıs ile fuhuş yaptırılan 14 yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Iğdır Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli şahıstan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - IĞDIR