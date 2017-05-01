Iğdır'da Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı

Iğdır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Bylock programı, Bank Asya hesabı, haklarında ifade, şikayet ve ihbar bulunan 18 kişiden 14'ü gözaltına alındı.



Iğdır Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bank Asya hesabı, haklarında ifade, şikayet ve ihbar bulunan 11 Üniversitesi öğrencisi, 3'ü kamu görevinden uzaklaştırılan 1'i aktif olmak üzere 4 Emniyet mensubu, 1'i kamu görevinden çıkarılan 1'i aktif olmak üzere 2 Doktor, 1'i Eczacı olmak üzere toplam 18 şüpheli şahısa yönelik yapılan operasyonda 14 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Diğer 4 şüpheli şahısa yönelik yakalama faaliyetleri diğer illerle koordineli olarak sürmektedir. Ayrıca, yapılan arama faaliyetlerinde yazarı Fetullah Gülen olan 3 kitap ile birlikte yasaklı yayınlardan olan 5 kitap, 4 Sızıntı Dergisi olmak üzere çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheli şahısların adli işlemleri devam etmektedir" denildi. - IĞDIR