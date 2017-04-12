Iğdır'da Fetö Operasyonlarına 248 Tutuklama

Iğdır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 248 kişi tutuklandı.



Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Darbe teşebbüsünün yapıldığı 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde aralarında hakim, cumhuriyet savcısı, vali yardımcısı, rektör ve kaymakamların da bulunduğu 816 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. 248 şüpheli hakkında tutuklama, 131 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar neticesinde 421 şüpheli hakkında düzenlenen 152 iddianame Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş olup halen yargılamaları devam etmektedir" denildi. - IĞDIR