Iğdır'da Fetö ile İlgili 152 İddianame Hazırlandı

DARBE girişimin yapıldığı 15 Temmuz 2016'dan itibaren Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 152 iddianame hazırlandığı bildirildi.



Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Turan tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde aralarında hakim, cumhuriyet savcısı, vali yardımcısı, rektör ve kaymakamların da bulunduğu 816 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmış, 248 şüpheli hakkında tutuklama, 131 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Yine Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar neticesinde 421 şüpheli hakkında düzenlenen 152 iddianame Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş olup halen yargılamaları devam etmektedir" denildi. - Iğdır