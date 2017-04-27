Iğdır'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret İddiası

(AA) - Iğdır'da, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Iğdır'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret İddiası

IĞDIR - (AA) - Iğdır'da, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret etme" suçlarından tutuklandı.

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