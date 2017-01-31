Iğdır'da Buz Pistinin Çatısı Çöktü

Iğdır merkez Karaağaç Mahallesi'nde bulunan buz pistinin çatısı çöktü.



Iğdır'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bahçesinde bulunan buz pistinin çatısı, aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle çöktü. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde kar yağışından dolayı ağırlığa fazla dayanamayarak çatısı çöken pistin boş olması olası bir faciayı önledi. - IĞDIR