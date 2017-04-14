Iğdır'da 7 Fetö'cü Tutuklandı

IĞDIR'da FETÖ/PDY'nin emniyet, üniversite, asker, diyanet, sağlık yapılanmasına yönelik operosyanda gözaltına alınan 13 kişiden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Iğdır'da 7 Fetö'cü Tutuklandı

IĞDIR'da FETÖ/PDY'nin emniyet, üniversite, asker, diyanet, sağlık yapılanmasına yönelik operosyanda gözaltına alınan 13 kişiden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Iğdır merkezli 5 ilde geçen 7 Nisan günü eş zamanlı olarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet, asker, üniversite, diyanet ve sağlık yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda yakalanan 13 şüpheli gözaltına alındı. Çıkarıldıkları adliyede 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine kondu. Şüphilerden 1'i serbest kaldı, 5 kişi hakkında ise mahkeme adli kontrol kararı verdi. - Iğdır

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