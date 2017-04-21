Iğdır'da 149 Adet Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Iğdır'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 149 adet cep telefonu ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 farklı araçta yapılan aramada 149 adet cep telefonu ele geçirildi. Kaçak cep telefonu satışı yapan toplam 3 şahısa adli işlem yapıldığı öğrenildi. - IĞDIR