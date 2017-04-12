Iğdır'da 14 Muhtar Gözaltına Alındı

IĞDIR'da PKK/KCK terör operasyonu kapsamında 14 muhtar gözaltına alındı.

Iğdır'da 14 Muhtar Gözaltına Alındı

IĞDIR'da PKK/KCK terör operasyonu kapsamında 14 muhtar gözaltına alındı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah saatlerinde merkez ve köylerde belirlenen adreslere operasyon yapıldı. PKK/KCK terör operasyonu kapsamında 14 köy muhtarı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan muhtarların Emniyet Müdürlüğü'nde sorgularının devam ettiği belirtildi. - Iğdır

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