Iğdır'da 14 Muhtar Gözaltına Alındı
IĞDIR'da PKK/KCK terör operasyonu kapsamında 14 muhtar gözaltına alındı.
IĞDIR'da PKK/KCK terör operasyonu kapsamında 14 muhtar gözaltına alındı.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah saatlerinde merkez ve köylerde belirlenen adreslere operasyon yapıldı. PKK/KCK terör operasyonu kapsamında 14 köy muhtarı gözaltına alındı.
Gözaltına alınan muhtarların Emniyet Müdürlüğü'nde sorgularının devam ettiği belirtildi. - Iğdır