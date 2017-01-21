Iğdır Cumhuriyet Ortaokulu Birinci Oldu

Iğdır il genelinde 2016-2017 eğitim öğretim yılında okullar arası düzenlenen yıldız kızlar voleybol müsabakasında il birinciliğini Cumhuriyet Ortaokulu kazandı.



Konu ile ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Kutbettin Yıldızlı, "Bu başarı bizleri mutlu etmiştir. Beden eğitimi öğretmeni Suna Kaylan ve öğrencileri kutluyorum. Sosyal ve sportif faaliyetler öğrenci başarısı için çok önemli. Bunun için her öğrencinin matematik, fen veya Türkçe dersinde başarılı olması beklenemeyeceği, öğrencinin bilgi beceri ve kabiliyeti doğrultusunda alanlara yönlendirilerek eğitim almasını, başarı duygusunu tatmasını ve beraberinde de başarının geldiğini biliyoruz. Okul idaresi olarak öğrencilerimizin akademik başarılarının artırmanın yanında, Iğdır il genelinde düzenlenen sportif, kültürel ve sosyal aktivitelerin tamamına katılmanın neticesinde birincilikler, kupalar ve ödüller geldi" dedi. - IĞDIR