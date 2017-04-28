Iğdır Belediyesinden Yangın Tatbikatı

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında Iğdır Belediyesinde görevlendirilmiş acil durum ekiplerinin katılımıyla yangın tatbikatı gerçekleşti.



Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, Başkan yardımcıları ve belediye hizmet binasında çalışan tüm personellerin katılımıyla gerçekleşen tatbikat sırasında 112 ekipleri de hazır bulundu.



Tatbikat gereğince ilk olarak belediye hizmet binasında mahsur kalan bir kişi ikinci kattan itfaiye aracının merdiveni ile kurtarılarak 112 acil sağlık ekiplerine teslim edilerek ilk müdahalenin yapılması sağlandı. Daha sonra çıkan yangına Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Belediye hizmet binasının bahçesine kurulan atlama yatağına yüksek bir noktadan atlanılmasıyla tatbikat sona erdi.



Tatbikatın ardından açıklama yapan Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, "Iğdır Belediyesi olarak en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi, belediyemiz adına hizmet veren çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğidir. Bugünde burada olası bir yangında yapılması ve yapılmaması gereken şeyler iş sağlığı ve güvenliği konusundaki uzmanlarımız tarafından uygulamalı olarak anlatıldı. İş sağlığı güvenliği konusunda bu tür tatbikat ve eğitimleri yapmaya devam edeceğiz" dedi. - IĞDIR