Iğdır Belediyesi Kanalizasyon Çalışmaları

Iğdır Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler Cumhuriyet, Özgür ve Konaklı Mahallelerinde kanalizasyon çalışmasına devam ediyor.



Konu ile ilgili açıklama yapan Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, Belediyenin başlattığı kanalizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Iğdır'ın 2017 yılı sonu itibari ile kanalizasyon sorununun çözülmesinde epey mesafe alacağını belirtti. Başkan Yikit, "Halk sağlığını ve yaşam kalitesini etkileyen önemli bir faktör olan kanalizasyon sorunu en büyük altyapı sorunlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Belediye yönetimine geçtikten sonra hız verdiğimiz kanalizasyon çalışmaları kapsamında şu ana kadar mahallelerin önemli miktarda kanalizasyon döşemesi tamamlandı. Kanalizasyon sistemini merkezinin her noktasına taşıyacağımıza halkımıza daha önceden söz vermiştik. 5 bin hektara hizmet götürmekteyiz. Belediye olarak bütün hızımızla yol açma çalışmalarının ardından oraya kanalizasyon ve su isale hattı çekiyoruz. Sözümüzü yerine getirmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Iğdır'ı uzun yıllar alt yapıda sorun yaşanmayacağı bir noktaya getireceğiz. Döşemiş olduğumuz kanalizasyon hatlarıyla modern ve çağdaş bir kent oluşturmanın arzusundayız. 2016 yılı sonuna kadar 67 Km kanalizasyon döşedik"dedi. - IĞDIR