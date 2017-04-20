Iğdır Azerbaycan Konsolosundan Başkan Yikit'e Ziyaret

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğuna bağlı olarak çalışan Iğdır konsolosluğuna atanan Behbud Gadalı Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit'i ziyaret etti.



Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten memnunluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Murat Yikit, konsolos Behbud Gadalı'ya belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yikit,"Ayrıca Heydar Aliyev'in parka isminin verilmesi ve büstünün yapılmasının ardından 12 yılı geçmiş, park deformeye başladığından, parkın şu anki durumu maalesef Heydar Aliyev adına yakışmamaktadır. Belediyemizin yeni hazırlattığı imar planında Heydar Aliyev parkı, yeniden planlanmış ve iki katından fazlasına 14 bin 500 metrekare büyütülerek park ve kent meydanı olarak günümüz dünyasının konseptlerini de, yansıtacak bir görünüm ve anlayışla Aliyev ismine yakışır bir şekilde oluşturulması düşünülmektedir. Çağdaş Azerbaycan ve Iğdır anlayışına katkıda bulunacak nitelikte, yeşil alanın sistem bütünü içindeki yeri göz önünde bulundurularak, mevcut yeşil dokuya saygılı, Park, Kent meydanının peyzaj ve diğer çalışmaları konusunda teknik ve diğer konularda destek istedik" dedi.



Azerbaycan Kars Başkonsolosluğuna bağlı olarak çalışan Iğdır konsolosluğuna atanan Behbud Gadalı ise, "Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Iğdır'da en iyi şekilde görev yapmaya Iğdır halkına hizmet etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu - IĞDIR